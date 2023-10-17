На Київщині виявили нові осередки спалаху африканської чуми свиней
У двох громадах Бориспільського району Київської області запроваджено карантин через виявлені осередки спалаху африканської чуми свиней.
Про це інформує Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області.
До зони нагляду увійшли:
- мисливські угіддя Київського обласного мисливсько-рибальського виробничого об’єднання Київської обласної ради УТМР,
- територія Національного природного парку "Білоозерський";
- населенні пункти Циблівської сільської територіальної громади (с. Лецьки, с. Циблі, с. Пологи-Чобітки, с. Пологи-Яненки, с. Світанок);
- населенні пункти Ташанської сільської територіальної громади (с. Пологи-Вергуни, с. Тарасівка, с. Улянівка).
З цих громад не радять купувати чи перевозити тварин або купувати продукти зі свинини.
Нагадуємо:
У вересні в Київській області двічі фіксували спалахи АЧС. Обидва рази - в Обухівському районі.
На африканську чуму хворіють лише свині і для здоров’я людини дане захворювання не представляє загрози. Небезпека африканської чуми свиней лежить у високій контагіозності збудника та майже 100 % летальності тварин.
Збудник дуже добре зберігається в навколишньому середовищі, одязі, продуктах тваринного походження та ін., що сприяє його поширенню на великі відстані людиною і тваринами.
Також збудник передається через виготовлені в домашніх умовах їстівні продукти, що отримані від хворих тварин (сало, м’ясо та ін.), нашкірних паразитів (деякі кліщі та інші кровосисні комахи).
Крім того вірус тривалий час зберігається в кормах, на транспортних засобах, одязі та предметах догляду за тваринами.