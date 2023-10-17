Наркотики й прекурсори, які цього року намагалися ввезти в Україну, вимірюються тонами

Упродовж січня-вересня 2023 року працівники митниць попередили майже вдвічі більше фактів незаконного переміщення через митний кордон України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а їхній обсяг вимірюється тонами.

Про це повідомляє Державна митна служба.

Так, з початку року було попереджено 632 факти незаконного переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Для порівняння, минулого року, за аналогічний період, було попереджено 367 фактів.

Найбільша кількість випадків затримань припадає на автомобільний транспорт – 365, поштовий зв’язок – 238 (решта 29 – водний транспорт, пішки).

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Так, митницями виявлено:

⁃ наркотичних засобів – 10,94 кг, з них канабісу – 8,49 кг, що в 2 рази більше показника минулого року, кокаїну – 2,31 кг, інших наркотичних засобів у вигляді таблеток – 16 275 шт., 283 капсули, 2 944 ампули, що в 74 рази більше показника минулого року, 177 шт. електронних сигарет та 230 картриджів до них, желейні цукерки (жуйки) з вмістом канабісу – 680 шт.;

⁃ психотропних речовин – 2079 кг, що в 156 разів більше показника минулого року, таблеток – 25 203 шт., 47 399 капсул, 388 ампул, 21 237 шт. насіння;

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⁃ прекурсорів – 2026 кг, що в 289 раз більше показника минулого року, 30 л, що в 33 рази більше показника минулого року, таблеток – 18 263 шт., 8 122 шт. електронних сигарет одноразового використання.

Водночас заборонені речовини не лише ввозили, але й вивозили з України

Так, у напрямку ввезення було попереджено 494 випадки, у напрямку вивезення – 138.

За даними фактами до правоохоронних органів України направлено сотні повідомлень про протиправні діяння, що містять ознаки злочинів передбачених КК України.