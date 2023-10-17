"Нова пошта" почне тестувати з наступного року доставку між країнами ЄС

У 2024 році "Нова пошта" планує провести тестування послуги доставки посилок між країнами Європейського Союзу.

Про це повідомив співвласник компанії Володимир Поперешнюк в інтерв’ю Forbes.ua.

Компанія вже почала пропонувати послугу з доставки між країнами на деяких ринках, де відкрилися відділення "Нової пошти". А в 2024 році "Нова пошта" планує протестувати послугу доставлення між країнами Європейського Союзу.

За словами Поперешнюка, до кінця 2024-го відділення компанії з’являться майже у всіх країнах Європи.

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Повноцінно послуга доставлення між країнами ЄС від Нової пошти може запрацювати у 2025 році.

Для доставлення між країнами Європи Нова пошта використовує два літаки АН-26 флоту власної авіакомпанії Supernova Airlines. Компанія також візьме у лізинг далекомагістральний літак, який дозволить доставляти відправлення до Європи та США.

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З жовтня 2022 року "Нова пошта" вже відкрила 63 відділення у Молдові, Польщі, Литві, Чехії, Румунії, Німеччині та Словаччині.

До кінця цього року компанія планує відкрити відділення в Латвії, Естонії, Угорщині, Італії, Франції та Австрії.

Загалом НП планує інвестувати у закордонні відділення понад $10 млн і вийти на довоєнний рівень міжнародних посилок за рахунок освоєння нових напрямків вже до кінця року.

Упродовж 2022-го виторг компанії зріс на 13,6% – до 23,7 млрд грн. А в першому півріччі 2023 року чистий прибуток "Нової пошти" зріс майже впʼятеро – до 2,4 млрд грн, дохід – майже на 84%.