Нафта дешевшає на сподіваннях на послаблення санкцій США проти Венесуели

reuters

Ціни на нафту трохи впали у вівторок на тлі сподівань, що США послаблять санкції проти Венесуели, яка виробляє нафту, і в міру того, як Вашингтон активізував зусилля щодо запобігання ескалації війни між Ізраїлем і ХАМАСом.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 5 центів до 89,60 доларів за барель, в той час як американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на 23 центи до 86,43 доларів за барель станом на 03:33 за Гринвічем.

17 жовтня уряд і опозиція Венесуели мають намір відновити давно припинені переговори, які, за словами президента Ніколаса Мадуро, підуть на користь майбутнім виборам 2024 року, що може призвести до послаблення санкцій з боку Вашингтона, кажуть численні джерела Reuters.

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З 2019 року США наклали санкції на експорт нафти з Венесуели, члена ОПЕК, щоб покарати уряд Мадуро після виборів у 2018 році, які Вашингтон вважає фіктивними через порушення прав людини.

Минулого тижня обидва нафтові бенчмарки зросли на побоюваннях, що конфлікт на Близькому Сході може розширитися, а Brent зріс на 7,5%, досягнувши найвищого тижневого приросту з лютого.

Президент США Джо Байден здійснить візит до Ізраїлю в середу, оскільки країна готується до наземної операції проти бойовиків ХАМАС.

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"Ризики залишаються, оскільки міністр закордонних справ Ірану попереджає, що можливе розширення війни на інших фронтах наближається до неминучої стадії", - йдеться в аналітичній записці ANZ Research.

Адміністрація Байдена шукає шляхи збільшення поставок нафти на світові ринки, щоб знизити ціни. Але будь-яке реальне збільшення видобутку нафти Венесуелою займе певний час через брак інвестицій.

Економічна правда