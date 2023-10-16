Обмін ламп розжарювання: ОСББ, лікарні та школи вже отримали 1 мільйон LED-ламп

За програмою обміну ламп розжарювання на LED в Україні ОСББ, медичні закладди, школи та заклади культури обміняли понад 1 мільйон ламп.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Юридичні особи долучились до програми нещодавно та станом на 16 жовтня зробили замовлення та обміняли у відділеннях Укрпошти більше 1 млн енергозберігаючих ламп.

Загалом з початку дії програми з лютого громадяни обміняли вже більше 20 млн ламп.

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"Тих же, хто ще не встиг долучитись до обміну старих ламп на нові світлодіодні, закликаємо не зволікати. Адже зима вже близько. І розумне використання енергоресурсів знову стає максимально актуальним питанням для стабільної роботи української енергосистеми", - зазначила перша віцепрем’єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко.

За підрахунками фахівців, перехід на сучасний тип ламп знизить споживання електроенергії на 7-10% в моменти пікового навантаження. Це допоможе суттєво скоротити дефіцит електроенергії в системі.

"Європейський Союз докладає усіх зусиль, аби Україна подолала енергетичні виклики наступної зими. Черговий мільйон сучасних LED-ламп, які працюватимуть в школах, лікарнях, спортивних комплексах, закладах культури, ОСББ разом з понад 20 мільйонами ламп, які вже освітлюють оселі українців, – це потужна сила, суттєве заощадження енергоресурсів", - заявила Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова.

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Всі юридичні особи можуть обміняти:

по 3 лампи на 10 кв. метрів в аудиторіях, процедурних палатах, приміщеннях житлового фонду управителя багатоквартирного будинку, ОСББ;

по 2 лампи на 10 кв. метрів для місць загального користування.

Щоб здійснити обмін старих ламп розжарювання на LED-лампи, необхідно відправити запит на потребу отримання LED-ламп через портал Дія та виконати такі кроки:

авторизуватися на порталі Дія за допомогою КЕП юридичної особи; перевірити інформацію щодо підприємства; перейти у розділ — Послуги та вибрати Обмін лампочок та почати заповнення запиту на потребу; вказати площу в калькуляторі, щоб побачити ліміт і в рамках ліміту вибрати кількість і типи ламп; поставити відмітку про згоду здачі такої самої кількості ламп розжарювання; вказати місцезнаходження організації; перевірити та підтвердити дані щодо сформованого запиту; підписати запит на потребу КЕПом юридичної особи.

Після подання заявки, протягом тижня представники Укрпошти зв’яжуться за вказаним номером телефона та нададуть подальші інструкції для отримання енергоощадних ламп.

Населення, як і раніше, може обміняти до 5 ламп розжарювання на таку ж кількість світлодіодних ламп. Програма діє у 23 обласних центрах України та у 120 районних населених пунктах.

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Економічна правда