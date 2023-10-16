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Японська Fujitsu ліквідує російську "дочку"

Понеділок, 16 жовтня 2023, 18:57 - Анастасія Жарикова
 
getty images

Японська технологічна корпорація Fujitsu розпочала процес ліквідації юридичної особи в Росії.

Про це пише російське видання "РБК".

За даними російського реєстру, запис про ліквідацію місцевого ТОВ "Фуджитсу Технолоджі Солюшнз" з'явився у серпні, в компанії вже призначили ліквідатора.

Агентство вказує, що російський підрозділ Fujitsu буде остаточно ліквідовано у серпні 2024 року.

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Компанія призупинила постачання своєї продукції до Росії та надання послуг у  ній одразу після початку вторгнення РФ в Україну, однак про повний вихід з російського ринку вона публічно не заявляла.

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компанії Японія Росія
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