З Приватбанку за власним бажанням звільнилася топменеджерка

Анна Самаріна, яка у 2018 році стала заступницею голови правління націоналізованого Приватбанку з питань фінансів, а в 2021 році виконувала обов'язки голови правління, звільнилася з банку за власним бажанням.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на повідомлення фінустанови в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Наглядова рада задовольнила заяву Самаріної наприкінці минулого тижня - 13 жовтня.

Водночас контракт у Самаріної закінчувався лише в вересні 2026 року.

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На вакантну посаду наразі нікого не призначено.

Нагадуємо:

З 2018 року Самаріна працювала заступницею голови правління націоналізованого Приватбанку з питань фінансів.

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У січні 2021 року, після того, як завершилася дія контракту з головою правління Приватбанку Петром Крумханзлом, до моменту нового призначення в.о. голови правління стала Анна Самаріна.

Проте далі, у середині квітня 2021 року, за результатами конкурсу Приватбанк перепризначив Самаріну на посаду фіндиректорки. Контракт мав діяти до 1 вересня 2026 року, тобто, був укладений строком на п'ять років.

Згідно з інформацією в Linkedin про Самаріну відомо, що вона почала свій кар'єрний шлях 1997 року з посади фінансового контролера в Першому українському міжнародному банку (ПУМБ). У 2000 році перейшла в Укрсиббанк, де пройшла шлях від контролера бюджету до головного фінансового директора.

У 2015 році Самаріна обійняла посаду керівника управління проєктами у французькому банку BNP Paribas, а після більш ніж двох років роботи перейшла в Приватбанк і знову стала головним фінансовим директором.

Приватбанк станом на вересень цього року, за даними НБУ, був лідером серед 64 українських банків за розміром активів (782,35 млрд грн) і цілою низкою інших показників.