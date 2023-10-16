TikTok оскаржує штраф у 345 мільйонів євро від ЄС

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Китайська платформа для обміну відео TikTok оскаржує в судах після того штраф ЄС у розмірі 345 мільйонів євро за порушення конфіденційності даних і судовий наказ про недотримання вимог конфіденційності даних користувачів-підлітків.

Про це повідомляє Bloomberg.

Підрозділ материнської компанії платформи ByteDance Ltd. заявив, що подав апеляцію до Генерального суду Європейського Союзу на покарання, а також оскаржує місцевий наказ головного регулятора даних в Ірландії щодо усунення "оманливих або маніпулятивних" методів, які можуть підірвати конфіденційність.

Штраф на TikTok був накладений після ретельної перевірки практик захисту дітей. Минулого тижня її було додано до зростаючого списку провідних гравців соціальних медіа разом із Meta Platforms Inc. та X Ілона Маска, які отримали листи-попередження від ЄС щодо вжиття невідкладних заходів для припинення поширення дезінформації.

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Ірландська комісія із захисту даних оштрафувала TikTok у вересні після того, як дійшла висновку, що програма не захистила неповнолітніх від непотрібної обробки даних і не діяла прозоро.

Розслідування стосувалося п’ятимісячного періоду з липня 2020 року по 31 грудня 2020 року та виявило, що обробка даних TikTok протягом цього періоду порушувала правила Загального регламенту захисту даних щодо дітей віком від 13 до 17 років.

Відповідно до GDPR, ірландська служба контролю за даними відповідає за всі перевірки TikTok, оскільки ця платформа зараз має базу ЄС у Дубліні. Але, враховуючи, що ймовірне порушення було в усьому ЄС, Європейська рада із захисту даних — група європейських регуляторів, відповідальних за дотримання закону — мала схвалити остаточне рішення.

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TikTok підтвердив звернення, відмовившись від подальших коментарів.

Комісія ЄС, до складу якої входять представники 30 європейських країн, висловила занепокоєння з приводу того, як TikTok "підштовхує" дітей до створення загальнодоступного облікового запису та за замовчуванням опублікування відео в інтернеті.

Нагадуємо:

Єврокомісар з питань промисловості Тьєррі Бретон заявив, що TikTok має 24 години на інформування про заходи, які він вжив для протидії дезінформації у себе на платформі після нападу угруповання ХАМАС на Ізраїль.

Економічна правда



