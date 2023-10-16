У Нацбанку підрахували кількість монет і банкнот в обігу: 10 гривень - найменш розповсюджені

В Україні в обігу перебуває 2,7 млрд банкнот на загальну суму 721,3 млрд грн, а також 14,4 млрд монет (без пам'ятних та інвестиційних) на суму 6,4 млрд грн.

Такі дані наводить Національний банк.

Як підрахували в Нацбанку, з 1 січня 2023 року сума, що перебуває в обігу в Україні, збільшилася на 11,8 млрд грн, або на 1,6%.

Водночас попит на готівку за цей час навпаки зменшився порівняно з аналогічним періодом минулого року.

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"Попри номінальне зростання обсягів, зберігається повільна, але стійка тенденція до зменшення частки готівки у структурі грошової маси", - зазначають в Нацбанку.

Так, станом на початок жовтня на одного жителя України припадало 65 банкнот і 175 платіжних розмінних та обігових монет. Тоді як на 1 січня 2023 року на одного жителя припадало – 71 та 169 шт. відповідно.

Найбільше в обігу перебуває банкнот номіналом 500 гривень (27,9% від загальної кількості банкнот в обігу) та, монет номіналом 10 копійок (28,2% від загальної кількості монет в обігу).

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Найменше в готівковому обігу перебуває банкнот номіналами 50 гривень (4,5% від загальної кількості банкнот в обігу) та 10 гривень (3,3%), що поступово замінюється відповідними монетами; серед обігових монет – номіналом 10 гривень (близько 1,3% від загальної кількості монет в обігу).

Нагадуємо:

Щоб дати українцям більше часу, Національний банк продовжив термін обміну монет номіналами 1, 2, 5 і 25 копійок та банкнот гривні старого зразка (номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року всіх років випуску).

Вищезазначені дрібні монети та старі банкноти можна безплатно й без обмежень обміняти на монети та банкноти всіх інших номіналів, що перебувають в обігу, до кінця дії воєнного стану в Україні та ще впродовж трьох місяців (90 днів) після його завершення чи скасування.

Зробити це можна в підрозділах Національного банку та в низці відділень уповноважених банків (АТ "Ощадбанк", АТ КБ "ПриватБанк", АТ "Райффайзен Банк", АТ "ПУМБ").