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Розпочати промислове рибальство в Україні можна буде через "Е-Рибу": експеримент триватиме два роки

Понеділок, 16 жовтня 2023, 15:32 - Лія Ільченко

До 2025 року декларування права на промислове рибальство та дослідний вилов риби в Україні здійснюватиметься за заявочним принципом в електронній формі - через онлайн сервіс "Е-Риба".

Це передбачає постанова Кабміну № 1076 "Про реалізацію експериментального проєкту щодо запровадження декларування права на промислове рибальство та дослідний вилов в електронній формі", яка оприлюднена на Урядовому порталі.

Відтепер суб’єкти рибного господарства, які планують рибалити у промислових масштабах або здійснювати дослідний вилов зобов’язані щороку до 1 листопада декларувати право на це шляхом подання відповідної електронної декларації.

Декларація на промислове рибальство та дослідний вилов формується, підписується та подається в автоматичному режимі до "Е-Риби".

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Реалізація експериментального проєкту триватиме протягом двох років та забезпечить:

  • зменшення адміністративного навантаження на суб’єкти рибного господарства шляхом спрощення процедури отримання ними документів дозвільного характеру
  • запровадження можливості надання/отримання адміністративних та інших послуг галузі рибного господарства в електронній формі;
  • мінімізацію корупційних ризиків.

Координуватиме експериментальний проєкт Мінагрополітики.

Про початок роботи системи "Е-Риба" найближчим часом буде повідомлено на інформаційних ресурсах Держрибагентства.

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