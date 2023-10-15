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НБУ скоротив продаж валюти за тиждень на понад 500 мільйонів доларів 

Неділя, 15 жовтня 2023, 10:00 - Ігор Пилипів

Національний банк за тиждень з 9 по 13 жовтня на міжбанківському валютному ринку продав 575,24 млн доларів і купив 0,25 млн доларів. 

Про це свідчать дані НБУ.

Згідно з даними валютних інтервенцій Нацбанк за тиждень продав на міжбанківському валютному ринку 575,24 млн доларів, що на 588,5 млн доларів менше ніж тижнем раніше, коли обсяг продажу з резервів становив 1,163 млрд дол. 

При цьому регулятор купив 0,25 млн доларів, а тижнем раніше – 12,05 млн. 

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2 жовтня Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня офіційний курс долара почав змінюватися – вперше з липня 2022-ого.

Новий режим в НБУ називають "керованою курсовою гнучкістю". Перехід до неї є одним з кроків у напрямку повної валютної лібералізації та повернення до довоєнного режиму роботи валютного ринку.

Відповідно, НБУ більше не буде встановлювати значення курсу долара директивно. Починаючи з 3 жовтня курс долара змінюється відповідно до ситуації на валютному ринку.

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Загалом від початку року Нацбанк продав вже 21,201 млрд доларів, а купив – 208,28 млн доларів. 

Також читайте: Більше не фіксований. НБУ перейшов до гнучкого курсу. Що буде з гривнею?

Економічна правда.

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