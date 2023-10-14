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Уряд планує до 2030 року зменшити різницю в зарплаті чоловіків і жінок з 18,6% до 13,6%

Субота, 14 жовтня 2023, 14:40 - Ігор Пилипів

Уряд розробив та затвердив стратегію, згідно з якою до 2030 року плануються скоротити розрив в оплаті праці чоловіків та жінок з 18,6% до 13,6%. 

Про це повідомляє пресслужба міністерства економіки. 

Зазначається, що уряд почав реалізовувати стратегію зменшення гендерного розриву в оплаті праці. В планах урядовців до 2030 року скоротити розрив в оплаті праці чоловіків та жінок з 18,6% до 13,6%. 

За словами першої леді Олени Зеленської, як і більшість розвинених країн світу, Україна взяла на себе зобов’язання подолати гендерний розрив у оплаті праці за найближчі сім років.

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Завдяки імплементації Стратегії планується досягти трьох ключових цілей:

  • удосконалити законодавство про рівну оплату праці;
  • сприяти подоланню стереотипів і дискримінації щодо професій за ознакою статі;
  • створити сприятливі умови для зручного поєднання сімейних і професійних обов’язків.

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Економічна правда. 

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