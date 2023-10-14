Ferrari дозволить купувати свої автомобілі в США за криптовалюту

Автовиробник Ferrari почав приймати оплату в криптовалюті за свої спортивні автомобілі в США та поширить цю схему на Європу.

Про це повідомляє Reuters.

У Ferrari заявили, що це рішення було прийнято у відповідь на запити ринку та дилерів, оскільки багато її клієнтів інвестували в криптовалюту.

За словами головного маркетингово і комерційного директора Ferrari Енріко Галлієра, такі запити походять від молодих інвесторів, які збудували свої статки на криптовалютах.

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Зазначається, що у першій половині цього року Ferrari відправила понад 1800 автомобілів до свого американського регіону, який включає США.

Відповідно, Ferrari звернулася до одного з найбільших криптовалютних платіжних процесорів, BitPay, для початкового етапу в США, і дозволить здійснювати транзакції в біткойнах, Ethereum та USDC.

Додається, що італійська компанія, яка продала 13 200 автомобілів у 2022 році з цінами від понад 200 тис до 2 млн євро, планує поширити криптосхему на Європу до першого кварталу наступного року, а потім і на інші регіони, де криптовалюти є юридично прийнятим.

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Європа, Близький Схід і Африка є найбільшим регіоном Ferrari, на який припадає 46% від загального обсягу поставок автомобілів у першій половині цього року.

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Економічна правда.