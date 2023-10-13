Покупці СПГ в Азії відкладають поставки: через ризик війни на Близькому Сході зросли ціни

bloomberg

Покупці скрапленого природного газу в Північній Азії призупиняють плани щодо закупівлі додаткового палива на зиму після того, як загострення конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС збільшило ризики поставок, що призвело до зростання світових цін.

Про це пише Bloomberg.

Після стрибка європейських цін, азійські спотові поставки СПГ пропонуються в діапазоні понад 10 доларів за мільйон британських теплових одиниць, за словами трейдерів. Це найвища ціна за останні вісім місяців.

Ціни зросли, оскільки війна між Ізраїлем і ХАМАСом загрожує втягнути в неї й інші країни Близького Сходу, де знаходяться основні експортери газу і вузлові точки торгівлі.

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Тим часом ринок стежить за переговорами між Chevron Corp. та австралійськими профспілками, щоб уникнути страйків на заводах СПГ, які мають розпочатися наступного тижня.

За словами трейдерів, покупці СПГ в Азії чекають падіння цін, перш ніж замовляти більше поставок на зиму, коли попит на паливо досягне піку, оскільки наразі вони знаходяться на комфортних для себе рівнях запасів.

Так, Японія вже закупила значні обсяги СПГ, в той час як Південна Корея відклала поставки, сказав аналітик ринків газу і СПГ в Rystad Energy Маса Одака. Завжди існує ймовірність того, що холодна зима може підвищити попит, але імпортери, схоже, готові до початку опалювального сезону, сказав він.

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Економічна правда