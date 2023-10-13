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Попри надану відстрочку у РФ продовжують призивати IT-фахівців в армію

П'ятниця, 13 жовтня 2023, 20:16 - Ігор Пилипів
 
getty images

У РФ почастішали приклади призову співробітників IT-компаній на строкову службу в армії, попри введену торік відстрочку для айтівців. 

Про це повідомляє російське видання "Комерсант".

Видання зазначає, що попри введену торік відстрочку від армії для IT-фахівців, почастішали приклади призову співробітників IT-компаній на строкову. Випадки вручення повісток IT-фахівцям зафіксовано в період весняного та осіннього призову (розпочався 1 жовтня і завершиться 31 грудня).

У повідомленні йдеться, що головною причиною збільшення кількості призовників серед IT-фахівців є зростанні бюрократичного навантаження на систему військових комісаріатів і помилках самих IT-компаній. 

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Також ризики виникають при зміні роботи. Підвищення призовного віку погіршить ситуацію, оскільки під удар можуть потрапити найкваліфікованіші кадри, зазначають юристи

Видання наводить у приклад позов від 6 жовтня, що оскаржує рішення призовної комісії Москви, від якої співробітник IT-компанії отримав повістку 2 жовтня із зазначенням прибути до місця проходження служби 16 жовтня. У заяві йдеться про те, що призовник працює в акредитованій організації в галузі IT на посаді "інженер" і має профільну вищу освіту.

На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну російський уряд через масовий виїзд IT-фахівців з країни затвердив для них порядок відстрочки від служби в армії.

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Економічна правда.

армія ІТ РФ
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