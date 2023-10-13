СБУ затримала в Дніпрі директора заводу, який продавав РФ обладнання для військових баз

СБУ та Офіс генпрокурора заявили про затриманння директора дніпропетровського заводу з виготовлення арматурної продукції, який продавав росіянам стратегічно важливі комплектуючі для систем водопостачання критичної та військової інфраструктури.

Про це повідомляють пресслужби СБУ та ОГП.

"Учасники оборудки приховано переправляли до країни-агресора оптові партії трубопровідної арматури (дискових затворів) для регулювання потоку рідин в інженерних мережах.

Передусім ця продукція була необхідна російським замовникам для облаштування військових баз та пунктів тимчасової дислокації окупаційних угруповань на території РФ та у тимчасово захоплених регіонах України", - йдеться у повідомленні.

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Як додали в СБУ, протягом 2022 року ділки незаконно експортували до Росії декілька партій арматурних комплектуючих на більш ніж 2 млн грн.

"До організації незаконної діяльності причетний директор спеціалізованого підприємства у Дніпрі та його підлеглий.

Після початку повномасштабного вторгнення вони дистанційно вийшли на зв'язок зі своїми замовниками з РФ і спільно розробили механізм нелегального експорту до Росії санкційної продукції", - розповіли в СБУ.

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Для реалізації оборудки фігуранти залучили декілька підконтрольних компаній на Середньому Сході, які закуповували товар дніпропетровського заводу нібито для власних потреб, а після одержання українського обладнання одразу переправляли його до РФ.

Під час обшуків на виробництві та у помешканнях фігурантів виявили комп’ютери, мобільні телефони, бухгалтерські документи та чорнові записи.

Як додали в Офісі генпрокурора, директору підприємства та його спільниці повідомили про підозру у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Серед основних товарів, які постачались до РФ, були комплекти дискових затворів "Ду1200", які використовувались під час будівництва, у тому числі об’єктів гідроенергетики в РФ, додали в ОГП.

Наразі підозрюваним обрали запобіжний захід - тримання під вартою. Їм загрожує до 12 років з конфіскацією майна.

Економічна правда