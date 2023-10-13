До АРМА передали готель в Трускавці та інші активи російського бізнесмена на 5 мільйонів

За клопотанням прокурорів було арештовано та передано в управління АРМА корпоративні права компаній та майнові комплекси (готелі) громадянина РФ у Трускавці, Києві та Запоріжжі на 5 мільйонів гривень.

Про це повідомляють пресслужби Офісу генерального прокурора, Управління СБУ в Львівській області.

За даними джерел ЕП, йдеться про громадянина Росії Олександра Вартаняна.

У його власності перебувають підприємства і майнові комплекси на території курортного Трускавця на Львівщині та в АР Крим.

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"Встановлено, що у 2016 році його готель на окупованому півострові надавав свої послуги щодо проживання воєнізованим формуванням РФ. На сьогоднішній день він продовжує здійснювати свою діяльність, сплачуючи податки країні-окупанту", – йдеться в повідомленні.

За ухвалою слідчого судді на корпоративні права двох товариств накладено арешт та передано в АРМА.

Раніше на корпоративні права на готель "Маріот медікал центр" у Трускавці, якими володіє фігурант, було накладено арешт. Вартість цих активів становить близько 6 млн грн.

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"Таким чином арештовано бізнес-активів громадянина РФ загалом на майже 11 млн грн", – зазначили в Офісі генпрокурора.

"Арешт корпоративних прав по двох епізодах не дозволив фігуранту "переписати" його майно на підставних осіб аби уникнути подальшої передачі активів в дохід України", - додали в СБУ.

Досудове розслідування за фактом фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України триває.

Економічна правда