Нідерланди оштрафували компанії, які допомагали РФ будувати Кримський міст

Нідерландська прокуратура оштрафувала чотири компанії та вісьмох осіб за порушення санкцій ЄС щодо Росії за допомогу в будівництві Керченського мосту.

Про це повідомляє агентство Reuters.

"Кримський міст був побудований частково завдяки використанню голландських знань і досвіду", - зазначили в прокуратурі.

Вісьмох осіб було засуджено до громадських робіт на строк від 20 до 60 годин. А компанії виплатили штрафи на загальну суму 160 тисяч євро.

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Зазначається, що компанії поставили на будівництво для 19-кілометрового мосту через Керченську протоку машини, деталі машин, а також надали інші послуги.

Крім того, повідомляється, що одна компанія отримувала вигоду від постачання заборонених товарів та послуг. Цю незаконно отриману вигоду в розмірі 71 330 євро конфіскував прокурор Нідерландів.

Прокуратура не назвала причетних компаній.

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