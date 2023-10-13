Кабмін запускає у "Дії" інформаційний сервіс про Пункти незламності

Кабінет міністрів ухвалив постанову про запуск у застосунку "Дія" інформаційного сервісу про Пункти незламності.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками засідання уряду 13 жовтня.

"На доручення Президента сьогодні приймаємо постанову про відображення цих локацій в застосунку та на порталі Дія", - сказав Шмигаль.

За його словами, у "Дії" українці будуть бачити, де розташований найближчий до них пункт, зможуть оцінити наявні там умови та залишити відгук.

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"Таким чином місцева влада оперативно реагуватиме на скарги й усуватиме всі недоліки", - пояснив прем'єр.

"Готуємося до всіх викликів та до всіх можливих сценаріїв", - наголосив він.

На сьогодні, за словами Шмигаля, вже розгорнута мережа з 13 тисяч Пунктів незламності, де люди матимуть світло, тепло, інтернет та зв’язок на критичні та екстрені випадки.

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Крім того, готовність енергетики та комунальної інфраструктури наближається до 100%. Деякі громади вже почали включати тепло. В інших населених пунктах воно з’явиться найближчим часом відповідно до погодних умов.

Нагадуємо:

Минулої осені, після початку повітряних атак Росії на українську енергетику, за ініціативи президента України була розгорнута мережа Пунктів незламності — місць, де завжди є світло, тепло та зв’язок.

Після закінчення опалювального сезону уряд продовжував роботу з удосконалення мережі.