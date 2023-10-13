Індустрійне Запоріжжя- найменш цифровізована область України: рейтинг регіонів

Згідно з індексом цифрової трансформації регіонів України, найцифровізованішими регіонами України є Дніпропетровська, Тернопільська та Одеська області, найменш цифровізованими - Запорізька та Луганська.

Про це розповіла голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк, передає "Інтерфакс Україна".

За її словами, у середньому індекс цифрової трансформації в межах України становить 0,65 бала з 1 можливого.

"Цей індекс враховує вісім основних блоків: інституційна спроможність, розвиток інтернету, розвиток ЦНАПів, режим "без паперів", цифрову освіту, візитівку області, проникнення базових електронних послуг і галузеву цифрову трансформацію. І в Дніпропетровській області цей індекс становить 0,916 бала, у Тернопільській - 0,91, а в Одеській - 0,836 з 1 можливого", - повідомила Шуляк.

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Вона додала, що серед основних субіндексів найвищі значення в цих областях за категоріями "Розвиток ЦНАПів", "Режим без паперів", та "Розвиток інтернету".

Найменший індекс зафіксовано в Запорізькій області - 0,37 і Луганській - 0,404, у Миколаївській і Кіровоградській - 0,431.

За словами Шуляк, мета індексу цифрової трансформації регіонів України: створити базу для дослідження рівня цифрової трансформації в обласних державних адміністраціях у 24 регіонах країни. Результати такого аналізу дадуть змогу владі, аналітикам, розробникам та іншим зацікавленим сторонам оптимізувати процеси диджиталізації в області.

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Однією з важливих складових індексу цифрової трансформації регіонів є інституційна спроможність, яка є першим етапом у цифровому розвитку регіонів і реалізується цифровими лідерами в суспільстві, пояснила Шуляк і додала, що розвиток цифрових технологій підвищує попит на IT-фахівців у держорганах.

За її даними, фактична кількість працівників у структурних підрозділах із розвитку інформатизації в ОДА становить 70,7% від запланованої. Наприклад у Чернівецькій, Кіровоградській та Чернігівській областях спостерігається запит на збільшення команд у напрямі цифрової трансформації.

"Частка українців, які мають цифрові навички на базовому та вищому рівні, становить 52,2%. До 2024 року Мінцифри визначає мету в охопленні 6 млн українців навчальним контентом на базі "Дія. Цифрова освіта". Найбільш залучені до цієї платформи жителі Вінницької, Полтавської та Закарпатської областей. Водночас є області, де критично важливо підвищити рівень залученості жителів до цієї платформи: Івано-Франківська, Сумська, Харківська та Рівненська області", - повідомила Шуляк.

Нагадуємо:

Запоріжжя є одним з найбільших індустріальних центрів України.

На його території розташовані понад 290 промислових підприємств. У місті зосереджений металургійний, машинобудівний і енергетичний комплекси державного значення. До війни саме тут щороку виплавлялося більше третини всієї української сталі та прокату чорних металів, більше 20% українського чавуну, близько 10% металоконструкцій та коксу.