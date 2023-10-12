Ізраїльська авіакомпанія El Al вперше за 41 рік виконає політ в суботу

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Авіакомпанія El Al Israel Airlines виконає польоти в суботу, у єврейський шабат вперше за 41 рік, щоб повернути призваних на термінову військову службу резервістів, які опинились за кордоном.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Зазначається, що національна авіакомпанія Ізраїлю заявила про готовність виконати рейси цієї суботи зі США та Азії, щоб допомогти повернути резервістів ізраїльської армії, чия присутність у країні є життєво важливою під час війни з терористичним угрупованням ХАМАС.

Так, військовослужбовці резерву, які перебувають за кордоном, у суботу безкоштовно полетять назад двома літаками Boeing 787 із Нью-Йорка та Бангкока. Витрати на польоти покриватимуть El Al і великі фінансові установи США.

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У авіакомпанії пояснили, що порушення її політики відмови від польотів у єврейський шабаш отримало галахічне схвалення, оскільки рятувальні польоти вважаються частиною того, що на івриті називається "пікуах нефеш" — єврейського правового принципу, згідно з яким порятунок життя майже має перевагу.

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Через безпрецедентну атаку терористів ХАМАС проти Ізраїлю низка авіакомпаній у суботу скасували свої рейси до Тель-Авіва.

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