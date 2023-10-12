Центр економічної стратегії спільно з German Economic Team запрошують вас долучитися до огляду економіки у вересні-2023 із спецтемою міcяця: "Держбюджет 2024. Невизначеність від США та кошти на відновлення".

Подія відбудеться 13 жовтня о 16:00 на платформі Zoom. Щоб отримати посилання, пройдіть коротку реєстрацію.

Другий "бюджет війни" відрізнятиметься від першого зміною пріорітетів від відновлення на користь потреб оборони. Окрему роль у фінансуванні цих видатків приділяється перерозподілу надходжень від військових ПДФО.

Але всі внутрішні зміни не зможуть реалізуватися повноцінно без підтримки ключового партнера – США, де ще не прийнято ключового рішення про підтримку України у наступному році.

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На події експерти розглянуть детально проєкт державного бюджету України на 2024-й рік та обговоримо ризики, які супроводжуватимуть його виконання.

Окрім цього, традиційно, ви побачите основні зміни в економіці країни за вересень.

Розклад події:

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16:00 – 16:05 Вступне слово, Гарі Полушкін, проєктний менеджер GET в Україні;

16:05 – 16:30 Огляд української економіки у вересні, команда ЦЕС;

16:30 – 17:30 Обговорення. Запрошені учасники дискусії:

Олександра Азархіна, Заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України;

Олександра Бетлій, старша експертка Інституту економічних досліджень та політичних консультацій;

Володимир Цабаль, Секретар комітету Верховної Ради України з питань бюджету;

Денис Улютін, Перший заступник міністра фінансів України (участь уточнюється);

Модератор: Старший економіст ЦЕС Юрій Гайдай.

Подія проходитиме українською з паралельним перекладом на англійську. Медіапартнер події — Економічна правда.