Податкова служба США вимагає від Microsoft доплатити майже $30 мільярдів податків

reuters

Корпорація Microspft заявила, що Податкова служба США (IRS) вимагає додаткового податкового платежу в розмірі 28,9 мільярда доларів, а також штрафів і відсотків за період з 2004 по 2013 рік.

Про це пише Reuters.

У Microsoft заявили, що повідомлення IRS пов'язані з триваючою суперечкою між компанією та Податковою службою США, яка перевіряє, як Microsoft розподіляла свій прибуток між різними країнами та юрисдикціями.

Податкова служба США повідомила Reuters, що американське законодавство забороняє їй підтверджувати або спростовувати, чи проводить вона перевірку будь-якого платника податків.

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Згідно з документом выдомства від 11 жовтня, Microsoft уже багато років намагається вирішити розбіжності з податковою службою США щодо періоду з 2004 по 2013 рік. Саме за нього, як вважають у федеральному органі, компанія повинна виплатити понад 29 млрд дол. До цієї суми хочуть додати штраф і накопичені відтоді відсотки.

У компанії також стверджують, що податкова служба також не враховує до 10 млрд дол, які вже було виплачено.

При цьому Microsoft збирається оскаржити рішення органу - цей процес займе кілька років, і з часом може дійти до суду. Компанія заявила, що готова відстоювати свою точку зору і там.

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Економічна правда