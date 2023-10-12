У Британії хочуть підняти ціни на електроенергію, щоб покрити рекордні борги споживачів

Регулятор енергетичного ринку Великої Британії Ofgem вивчає можливість підвищення тарифів на електроенергію у зв'язку з рекордною заборгованістю споживачів за рахунками.

Про це повідомляє Reuters.

Сукупний борг за енергопостачання досяг 2,6 млрд фунтів стерлінгів (3,18 млрд дол.), що становить загрозу для фінансової стійкості постачальників, зазначили в Ofgem.

Зазначається, що коригування тарифів призведе до тимчасового збільшення рахунків споживачів на суму до 17 фунтів на рік, або близько 1,5 фунта на місяць.

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Водночас, вважають в Ofgem, краще підняти ціни зараз, ніж згодом споживачі зіткнуться з ще вищими витратами та гіршими стандартами обслуговування, якщо постачальники вийдуть з бізнесу. Такий прецедент уже був в історії Британії під час енергетичної кризи 2021 року, коли близько 30 постачальників вийшли з бізнесу.

Проте споживча організація End Fuel Poverty Coalition вже виступила з критикою можливого підвищення цін.

Критикуючи такі наміри, експерти звертають увагу на той факт, що за підсумками першого півріччя 2023 року постачальники електроенергії отримали загалом понад 2 млрд фунтів прибутку, а отже не зазнав збитків, попри борги споживачів.

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Також, наголошується, що замість того, щоб збільшувати тарифи, уряд має спільно з енергетичними компаніями розробити механізм допомоги домогосподарствам у погашенні боргів, заявив представник організації Саймон Френсіс.

Ofgem планує завершити консультації з питання підвищення цін і оголосити про своє підсумкове рішення 2 листопада. Якщо воно буде позитивним, нові тарифи почнуть діяти у квітні 2024 року.