Окупанти поширюють фейк про продаж на аукціоні квартири Олени Зеленської в Криму
Російські ЗМІ поширюють інформацію про те, що в окупованому Криму, в Ялті, виставили на аукціон квартиру дружини президента України Олени Зеленської.
Про це, зокрема, пише газета "КоммерсантЪ".
Повідомляється, що лот нібито з'явився на сайті "ГІС Торги".
Квартира розташована в Лівадії на вулиці Батурина, її площа становить 119,5 кв. м. Крок аукціону визначили в 1,23 млн руб.
При цьому звертає увагу, що жодне з подібних повідомлень не містить посилання на зазначений лот. А на самому "ГІС Торги" вказується, що подібний об'єкт у системі не знайдено.
Проте повідомлення в російських ЗМІ рясніють подробицями прийдешніх торгів.
Повідомляється, що раніше "націоналізовану" квартиру оцінили в 24,6 млн рублів (близько 230 тисяч євро).
Крок аукціону при торгах за житлоплощу 119,5 кв. метрів становить 1,2 млн рублів.
Заявки приймають до 26 жовтня. Для цього учасники аукціону мають внести завдаток у розмірі 50% від початкової ціни. Торги відбудуться 30 жовтня.
Нагадуємо:
Раніше російські ЗМІ повідомляли, що представники окупаційної влади Криму минулої осені націоналізували квартиру Олени Зеленської, а також ще кілька сотень підприємств і об'єктів нерухомості, що "належать громадянам недружніх країн".
Рішення продати квартиру Олени Зеленської на торгах російська влада нібито ухвалила у вересні нинішнього року.
Також окупанти мають намір продати об'єкти санаторно-курортної галузі, торговельні та комерційні приміщення, зокрема нерухоме майно компанії "Новацентр", яке належить депутату Верховної ради Олександру Герезі. Їхню вартість окупанти оцінюють приблизно в 350,6 млн руб.