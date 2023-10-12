Окупанти поширюють фейк про продаж на аукціоні квартири Олени Зеленської в Криму

Російські ЗМІ поширюють інформацію про те, що в окупованому Криму, в Ялті, виставили на аукціон квартиру дружини президента України Олени Зеленської.

Про це, зокрема, пише газета "КоммерсантЪ".

Повідомляється, що лот нібито з'явився на сайті "ГІС Торги".

Квартира розташована в Лівадії на вулиці Батурина, її площа становить 119,5 кв. м. Крок аукціону визначили в 1,23 млн руб.

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При цьому звертає увагу, що жодне з подібних повідомлень не містить посилання на зазначений лот. А на самому "ГІС Торги" вказується, що подібний об'єкт у системі не знайдено.

Проте повідомлення в російських ЗМІ рясніють подробицями прийдешніх торгів.

Повідомляється, що раніше "націоналізовану" квартиру оцінили в 24,6 млн рублів (близько 230 тисяч євро).

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Крок аукціону при торгах за житлоплощу 119,5 кв. метрів становить 1,2 млн рублів.

Заявки приймають до 26 жовтня. Для цього учасники аукціону мають внести завдаток у розмірі 50% від початкової ціни. Торги відбудуться 30 жовтня.

Нагадуємо:

Раніше російські ЗМІ повідомляли, що представники окупаційної влади Криму минулої осені націоналізували квартиру Олени Зеленської, а також ще кілька сотень підприємств і об'єктів нерухомості, що "належать громадянам недружніх країн".

Рішення продати квартиру Олени Зеленської на торгах російська влада нібито ухвалила у вересні нинішнього року.

Також окупанти мають намір продати об'єкти санаторно-курортної галузі, торговельні та комерційні приміщення, зокрема нерухоме майно компанії "Новацентр", яке належить депутату Верховної ради Олександру Герезі. Їхню вартість окупанти оцінюють приблизно в 350,6 млн руб.