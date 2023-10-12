Нафта дешевшає на тлі збільшення запасів у США

Ціни на нафту 12 жовтня падають третій день поспіль на тлі збільшення запасів нафти та бензину в США, яке є більшим, ніж очікувалося, і зменшенням занепокоєнь щодо пропозиції.

Про це повідомляє Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на Brent впали на 43 центи, або 0,5%, до 85,39 доларів за барель о 06:23 за Гринвічем.

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Американська нафта West Texas Intermediate впала на 53 центи, або 0,63%, до 82,96 доларів за барель.

Що вплинуло на ціни

Запаси сирої нафти в США зросли приблизно на 12,9 мільйона барелів, повідомляють ринкові джерела з посиланням на дані Американського інституту нафти 11 жовтня.

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Це було набагато більше, ніж приріст на 500 тис барелів, який очікували аналітики в опитуванні Reuters.

Згідно з даними, запаси бензину також зросли на 3,6 мільйона барелів, що різко контрастує з падінням на 800 тис барелів, яке очікували аналітики, і продовжує викликати занепокоєння щодо уповільнення попиту на паливо в США.

Ринки чекатимуть подальших даних щодо запасів від Управління енергетичної інформації США (EIA).

Занепокоєння ринку щодо ситуації з пропозицією на Близькому Сході продовжувало слабшати, створюючи тиск на ціни.

"Збільшення втрат сирої нафти свідчить про те, що вплив війни Ізраїлю та ХАМАС на ринок нафти буде обмеженим", — заявили аналітики ANZ у повідомленні для клієнтів.

Очікування EIA щодо подальшого падіння світових запасів нафти у другій половині 2023 року, однак, обмежили зниження цін.

Нижчі запаси, які, за прогнозами, збережуть світову пропозицію нафти нижче споживання, ймовірно, підвищать ціни на нафту.

Економічна правда