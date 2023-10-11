Львів, Одеса та Буковель обігнали Київ за середньою вартістю номерів у готелях

Середня вартість готельних номерів у Львові, Одесі та Буковелі в серпні-вересні виявилася вищою, ніж у столиці України.

Це показав аналіз ринку, проведений Hotel Matrix - веб-сервісом готельної аналітики.

Так, за вказаний період середній тариф у Буковелі становив 3210 грн за номер, у Львові - 2410 грн, в Одесі - 2302 грн, у Києві - 1873 грн.

Однак завантаження готелів у вересні в Києві становило до 38% номерного фонду, у Львові - до 60%. У Буковелі - до 68% (проти 86% у серпні), в Одесі - до 29% (35% у серпні).

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Тож, середня виручка за номер на день у вересні в Буковелі становила 2186 грн, у Львові - 1436 грн, в Одесі - 668 грн, у Києві - 654 грн.

Нагадуємо:

Hotel Matrix - веб-продукт готельної аналітики, запущений у травні 2020 року. Зараз до Hotel Matrix підключено 200 готелів. Над створенням проєкту працюють фахівці з Польщі та України.

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