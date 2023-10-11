ДТП в Україні під час війни: про що говорять цифри та як це впливає на економіку

В Україні за час великої війни зменшилась кількість ДТП з травмованими та загиблими. Про це свідчать дані аналізу ЕП інформації Офісу генерального прокурора та Національної поліції України.

Офіс генпрокурора опублікував статистику кримінальних проваджень за ст. 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Так, у 2020 році за цією статтею відкрили 8,8 тис проваджень. Лідерами за кількістю ДТП тоді були Дніпропетровська, Харківська, Одеська, Київська та Львівська області, а також столиця України. Тобто регіони з найбільшою кількістю населення.

Загалом, на вказані вище регіони припало 43,7% ДТП від загальної кількості.

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Кількість КП в Україні за регіонами у січні 2022 року Офіс Генпрокурора

В наступні роки кількість дорожньо-транспортних аварій знижувалась, але лідери антирейтингу залишалися незмінними. На ці регіони припадало від 40% до 44% ДТП.

У 2022 році за ст. 286 ККУ відкрили 6,3 тис кримінальних проваджень. За перший місяць того року зафіксували 800 ДТП, а в лютому, коли почалось вторгнення росіян, їхня кількість збільшилась майже вдвічі.

Кілька наступних місяців, березень-червень, показники були значно меншими – від 222 до 431 ДТП.

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У 2023 році, з січня по серпень відкрито 4,7 тис кримінальних проваджень щодо ДТП з потерпілими. За аналогічний період 2022 року ця цифра становила 4 тис, а 2021 року – 5,7 тис.

Також окремо виділена кількість КП щодо смертельних ДТП (ч. 2 ст. 286 ККУ). У пандемійний 2020 рік відкрили 1,8 тис таких проваджень (21% від загальної кількості за згаданою статтею). Регіони-лідери цього антирейтингу майже ті самі, щоправда, без Києва – за кількістю смертей внаслідок ДТП столицю випередила Запорізька область.

У 2021 році за ч. 2 ст. 286 ККУ відкрили 1,5 тис кримінальних проваджень. Серед лідерів неочікувано опинилась Житомирська область.

У перший рік великої війни скоєно 1,27 тис смертельних ДТП, а за січень-серпень 2023 року – майже 800. Для порівняння, за аналогічний період 2022 року налічувалось 756 таких ДТП, а 2021 року – 1128.

Якщо ж подивитись на дані щодо ДТП від Національної поліції, то цифри суттєво відрізнятимуться від інформації Офісу генерального прокурора, але загальна картина залишиться такою ж.

Наприклад, за даними Нацполіції, у 2020 році було скоєно 26,1 тис ДТП з травмованими і загиблими, при цьому смертельних ДТП було 3541, а з тими, хто отримав травми – майже 32 тис. Така різниця може виникати тому, що внаслідок однієї аварії могли бути і загиблі, і травмовані. Тобто ДТП зафіксоване одне, але потрапляє одразу під дві категорії.

Рік Кількість ДТП з травмованими Кількість смертельних ДТП Усього ДТП з травмованими та загиблими 2020 рік 31 974 3 541 26 140 2021 рік 29 738 3 238 25 521 2022 рік 23 145 2 791 18 628 2023 рік (до вересня) 18 986 1 870 15 041

За даними Нацполіції, до регіонів-лідерів за кількістю ДТП з травмованими та загиблими входять Дніпропетровська, Львівська, Харківська, Одеська, Київська області та Київ.

У 2022 році кількість ДТП помітно зменшилась у регіонах, що перебували у тимчасовій окупації та/або у зоні ведення постійних бойових дій. Йдеться про Донецьку, Запорізьку, Луганську, Миколаївську, Харківську та Херсонську області.

У 2023 році з цього переліку прибрали Харківську область.

Який вплив ДТП має на економіку

Велика кількість дорожньо-транспортних аварій та постраждалих від ДТП безумовно впливає на сферу економіки.

За розрахунками експертів Світового банку, соціально-економічні втрати України від ДТП оцінюють в 4,5 млрд дол на рік, що становить приблизно 3,4% ВВП. Такі дані ще у 2017 році озвучив тодішній керівник медичного департаменту МОЗ Андрій Гаврилюк.

Дані також враховують матеріальні витрати, пов'язані з пошкодженням майна та зниженням продуктивності праці та людських втрат внаслідок травм або смерті в ДТП.

У 2016 році глава "Укравтодору" Славомир Новак наголошував, що збитки економіки України від ДТП становлять 1,5-2,5% ВВП країни – майже 40 млрд грн на рік.