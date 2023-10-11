Нові тенденції міграції українських біженців: молоді й освічені українці їдуть з Польщі

Більше половини українських біженців віком до 35 років, які з початку війни перебували в Польщі, переїхали з цієї країни до Німеччини.

Нові тенденції міграції українських біженців показало дослідження, проведене Міграційною платформою EWL та Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету на замовлення Канцелярії Прем’єр-міністра Польщі.

Згідно з дослідженням, більше половини біженців, які переїхали з Польщі до Німеччини (53%) — люди, середній вік яких складає 35 років. Лише 2% тих, хто переїхав з Польщі до Німеччини виявилися непрацездатного віку.

"Це свідчить про те, що до Німеччини виїжджає переважно молодь. Вона більш мобільна та готова працевлаштовуватися", - зазначив директор міжнародної рекрутації Міграційної платформи EWL Марцін Колодзейчик.

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Зазначається, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну німецький ринок праці фактично вперше став доступним для українців.

При цьому, громадяни України привернули до себе увагу високою професійною активністю.

Майже кожен другий біженець з України, який переїхав з Польщі до Німеччини (47%), володіє англійською як мінімум на комунікативному рівні. При цьому кожен четвертий респондент (24%) декларує знання німецької мови, трохи менше польської — 22%.

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Загалом наявність друзів і знайомих у Німеччині, вищі заробітки та соціальні виплати стали основними причинами, чому українські біженці залишають Польщу і їдуть до Німеччини.

При цьому, 36% опитаних приїхали до Німеччини з однією дитиною, а кожен десятий — з двома дітьми.

Дослідження було проведене у серпні 2023 року. Було опитано 400 повнолітніх громадян України, які приїхали до Польщі після початку війни, а потім виїхали до Німеччини.

Нагадуємо:

Міграційна платформа EWL поєднує іноземців, які шукають роботу в країнах Європи, з роботодавцями у країнах ЄС – Польщі, Чехії, Румунії, Німеччині, Нідерландах, Литві тощо.

З 2018 року разом із Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету EWL проводить соціологічні дослідження серед іноземців, які працевлаштувалися в країнах ЄС.