AMD придбає стартап зі ШІ, намагаючись конкурувати з Nvidia

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Виробник мікросхем та електроніки AMD планує придбати стартап із штучного інтелекту Nod.ai, щоб розширити можливості свого програмного забезпечення.

Про це повідомляє Reuters.

У гонці з конкуруючим виробником мікросхем Nvidia, Advanced Micro Devices (AMD) планує інвестувати значні кошти в критичне програмне забезпечення, необхідне для передових мікросхем компанії AI.

Завдяки більш ніж десятирічній роботі Nvidia створила потужну перевагу на ринку чіпів штучного інтелекту завдяки створюваному програмному забезпеченню та екосистемі розробників програмного забезпечення.

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AMD пообіцяла інвестувати та створити уніфіковану колекцію програмного забезпечення для живлення різних чипів, які виробляє компанія.

"Ми виконуємо цю стратегію. І робимо це за рахунок внутрішніх інвестицій, а також зовнішніх придбань", - сказав президент AMD Віктор Пен Reuters.

Придбання Nod.ai вписується в стратегію, оскільки її технологія дозволяє компаніям легше розгортати моделі ШІ, налаштовані на чіпи AMD. Nod.ai продає свою технологію великим операторам центрів обробки даних, серед інших клієнтів.

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AMD не розкриває умови угоди. Згідно з даними PitchBook, Nod.ai, що базується в Санта-Кларі, Каліфорнія, зібрав приблизно 36,5 мільйонів доларів.

На початку цього року AMD створила групу AI, яка займатиметься придбанням Nod.ai. У групі працює близько 1500 інженерів — переважна більшість пов’язана з програмним забезпеченням — і AMD планує продовжувати розширювати команду, найнявши 300 додаткових працівників цього року та більше у 2024 році.

Придбання Nod.ai — друге придбання компанії за останні кілька місяців, розповів Пенг. Коли його запитали, чи планує компанія збільшити свій портфель додатковими придбаннями, Пен відповів: "Ми завжди шукаємо".

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