Ізраїль заявив про блокування крипторахунків для збору пожертв для ХАМАС

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Ізраїльська поліція заявила про блокування криптовалютних рахунків, які використовувалися для збору пожертвувань для палестинського бойового угруповання ХАМАС в соціальних мережах.

Про це пише Reuters.

"З початком війни терористична організація ХАМАС ініціювала кампанію зі збору коштів у соціальних мережах, закликаючи громадськість вносити криптовалюту на свої рахунки", - йдеться в заяві поліції.

"Кіберпідрозділ поліції та Міністерство оборони негайно вжили заходів для виявлення та заморожування цих рахунків за допомогою криптовалютної біржі Binance з метою перенаправлення коштів до державної скарбниці", - йдеться у повідомленні відомства.

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У заяві не міститься жодних подробиць про те, скільки рахунків було заморожено, а також про вартість вилученої криптовалюти.

"Протягом останніх кількох днів наша команда працювала цілодобово, щоб підтримати зусилля по боротьбі з фінансуванням тероризму", - сказав представник Binance, додавши, що біржа "активно співпрацює" зі світовими правоохоронними органами та регуляторами.

Протягом багатьох років ХАМАС використовував криптовалюту як метод збору коштів, але у квітні заявив, що припинить отримувати кошти через біткоїн, посилаючись на зростання "ворожої" активності проти донорів.

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У травні Reuters писало, що з 2021 року Ізраїль заморозив близько 190 криптовалютних рахунків у Binance, в тому числі два, які були пов'язані з ІДІЛ, і десятки, які належали палестинським фірмам, пов'язаним з ХАМАС.

Економічна правда