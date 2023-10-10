Кабмін вдруге за менш ніж два роки перейменував Держрибагентство
Вівторок, 10 жовтня 2023, 15:51 -
Кабмін перейменував Державне агентство меліорації та рибного господарства України.
Це рішення затверджене урядовою постановою від 6 жовтня 2023 року, яка оприлюднена на "Урядовому порталі".
Тепер Держрибагентство називатиметься Державне агентство розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.
Одночасно на перейменоване Держрибагентство покладено додаткові повноваження щодо реалізації державної політики у сфері регулювання продовольчого забезпечення.
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Попередня назва агентства протрималася менш ніж два роки.
До 9 грудня 2021 року відомство називалося просто Державним агентством рибного господарства.
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