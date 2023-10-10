Хабар у $400 тисяч: слідство у справі ексзаступника міністра інфраструктури Лозинського завершили

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили слідство підозрою колишнього заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського у одержанні хабара у розмірі 400 тисяч доларів.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

У справі підозру отримали експосадовець, його довірена особа, підприємець та 2 його спільники.

Ексчиновника підозрюють у проханні неправомірної вигоди у 40 млн грн та одержанні її частини у вигляді 400 тис. дол. США.

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У НАБУ нагадали, що влітку 2022 року Кабмін виділив 1,41 млрд грн на закупівлю обладнання, аби забезпечити населення альтернативними джерелами світла, тепла і водопостачання у зимовий період на тлі руйнування об‘єктів критичної інфраструктури. Я

Слідство встановило, що частину цих коштів привласнив топпосадовець міністерства.

іУ змову з групою осіб та використавши своє службове становище, він забезпечив укладення договорів поставки за ціною на 25-30% вищою за ринкову з наперед визначеними компаніями. Ті ж мали передати як "винагороду" 7-10% від суми контракту. Щоб мінімізувати ризик викриття, учасники злочину вдалися до конспірації: неправомірну вигоду, яка за першим траншем становила 400 тис дол, передали довіреній особі заступника міністра у Львові.

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Невдовзі після одержання коштів, антикорупційні органи затримали цю людину та ще чотирьох учасників злочину, із заступником міністра включно. Також вилучили 400 тис дол неправомірної вигоди.

Нагадуємо:

У січні НАБУ провело обшуки та затримало заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського.

Кабмін своїм рішенням 22 січня звільнив Василя Лозинського, якого затримало НАБУ через хабар у 400 тис доларів, з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.