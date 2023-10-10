Доступ до Реєстру декларацій обмежений: в НАЗК назвали причину

Доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (Реєстру декларацій) обмежений.

Про це повідомила пресслужба НАЗК.

У Нацагентстві з питань запобігання корупції пояснили, що доступ до Реєстру декларацій люмежений через збій у його роботі.

"Наразі проводяться невідкладні заходи з усунення помилки в роботі Реєстру", - йдеться в повідомленні.

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Про відновлення доступу до Реєстру декларацій у НАЗК пообіцяли повідомити додатково та перепросили за тимчасові незручності.

Нагадуємо:

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєект №9534, який передбачає повернення електронного декларування для чиновників та відкриття доступу до декларацій.

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Верховна Рада 5 вересня прийняла в цілому законопроєкт №9534 про відновлення електронного декларування для чиновників, але реєстр буде відкрито за рік.

Українці лише за добу зібрали понад 25 тисяч підписів під петицією з вимогою до президента накласти вето на законопроєкт №9534 та повернути його до парламенту, щоб відкрити реєстр майнових декларацій чиновників.

12 вересня президент Володимир Зеленський ветував закон про відновлення обов’язкового електронного декларування доходів та майна чиновників, який зберігав закритість реєстру ще на рік.

20 вересня Верховна Рада схвалила виправлений закон про відновлення е-декларування.