НБУ створив онлайн-сервіс для контролю громадянами за своїми кредитами в банках
Національний банк створив онлайн-сервіс, за допомогою якого громадяни можуть отримати інформацію з Кредитного реєстру НБУ про видані на їхнє ім'я кредити.
Про це йдеться в повідомленні регулятора.
"Тут фізичні особи зможуть отримати інформацію про свої кредити в банках", - зазначають в Нацбанку.
Єдине обмеження - на сьогодні інформація надається лише щодо кредитів у розмірі від 100 мінімальних заробітних плат (зараз – 617 тис. грн).
Щоб перевірити свої дані, слід перейти за посиланням та авторизуватися за допомогою Системи BankID НБУ.
У відповідь на онлайн-запит буде видано звіт з актуальною на момент подання запиту інформацією, зокрема, про:
- умови та забезпечення кредиту та стан виконання зобов'язань;
- найменування банку-кредитора та дату надання ним інформації до Кредитного реєстру НБУ.
Звіт може бути сформований та збережений у файл у форматі pdf.
У Кредитному реєстрі НБУ доступна інформація про кредити в банках України, в тому числі тих, що перебувають у стадії ліквідації.
Звіт з Кредитного реєстру НБУ не є офіційним документом.
"Водночас він дає можливість контролювати свої фінанси та в разі потреби уточнити інформацію, звернувшись до банку-кредитора", - наголосили в НБУ.
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