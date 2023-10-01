Нафтогаз отримав ліцензію на розподіл газу в 6 областях, замість облгазів Фірташа

ТОВ "Газорозподільні мережі України", яке входять до "Групи Нафтогаз", 1 жовтня отримало ліцензії на розподіл газу одразу в шести областях, де раніше втратили ліцензію структури "Регіональної газової компанії" олігарха-втікача Дмитра Фірташа.

Про це йдеться в повідомленні НАК "Нафтогаз України".

"Сьогодні (1 жовтня, - ред.) філії ТОВ "Газорозподільні мережі України", які входять до Групи Нафтогаз, отримали ліцензії Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на ведення діяльності" - повідомляють в "Нафтогазі".

Йдеться про представництва у Вінницькій, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Миколаївській, Сумській та Хмельницькій областях.

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Таким чином, тепер державна компанія офіційно отримала право на розподіл газу для 6,6 млн клієнтів, уже на базі 14 регіональних філій.

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Раніше Нафтогаз повідомляв про те, що дію попередніх ліцензіатів в указаних шести областях припинено.

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За словами міністра енергетики Германа Галущенка, процес повернення мереж в управління держави дає старт розв’язанню проблем, що виникли після приватизації облгазів понад 10 років тому.