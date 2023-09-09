З ремонту на два тижні раніше вийшов ще один атомний блок однієї з АЕС – Міненерго

З ремонту більш ніж на два тижні раніше запланованого терміну вийшов черговий атомний блок однієї з АЕС потужністю 1000 МВт.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зазначається, що наразі електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для покриття потреб споживачів. Ба більше минулої доби вдень протягом години застосовувалося обмеження виробництва ВДЕ.

Також триває масштабна ремонтна кампанія на об’єктах генерації - теплової, гідро- та атомної. Так, більш ніж на два тижні раніше запланованого терміну вийшов з ремонту черговий атомний блок однієї з АЕС потужністю 1000 МВт.

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Крім того, продовжується ворожий терор прифронтових та прикордонних з РФ областей. У Запорізькій області після обстрілів була пошкоджена повітряна лінія 35 кВ та знеструмлено дві підстанції 35 кВ. Обстеження та ремонт будуть можливі з дозволу військових.

За добу енергетики заживили близько 5 тисяч абонентів, які втратили електропостачання через раніше пошкодженні лінії.

"У Донецькій області через обстріли вимикалися 2 повітряні лінії 35 кВ, що призвело до знеструмлення 10,5 тисячі споживачів у 22 населених пунктах. Частково абонентів заживили, ремонтні роботи проводяться з дозволу військових", – йдеться в повідомленні.

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Додається, що залишається також знеструмленою частина споживачів у Харківській, Херсонській, Сумській та Чернігівській областях.

Економічна правда.