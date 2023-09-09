Американські технологічні компанії, такі як Intel та Google вирушать з Байденом до В'єтнаму – Reuters

Провідні американські технологічні компанії, серед яких Intel, GlobalFoundries і Google, візьмуть участь у діловій зустрічі у Ханої в рамках візиту президента Джо Байдена до В'єтнаму.

Про це повідомляє Reuters.

Очікується, що серед присутніх будуть керівники Google, Intel, Amkor, Marvell, GlobalFoundries і Boeing.

Зустріч, яка готується на 11 вересня, підтвердить плани США посилити глобальну роль В'єтнаму в різних сегментах виробництва мікросхем, що є частиною широшої стратегії Вашингтона, спрямованої на зменшення вразливості сектору до ризиків, пов'язаних з Китаєм, включаючи торгові обмеження і напруженість навколо Тайваню.

Реклама:

Наразі круглий стіл не був анонсований, і поки невідомо, чи будуть зроблені оголошення від компаній, які візьмуть участь у зустрічі, де будуть присутні близько 30 топ-менеджерів і чиновників.

Зазначається, що Intel має на півдні В'єтнаму завод вартістю 1,5 млрд дол для збирання, пакування і тестування чіпів, найбільший у своїй глобальній мережі, і має плани щодо його розширення.

Amkor будує поблизу Ханоя "найсучаснішу мегафабрику для збирання та тестування напівпровідників", заявила міністр фінансів Джанет Йеллен під час візиту до Ханоя в липні.

Реклама:

Фірма Marvell, що займається розробкою мікросхем, заявила, що планує побудувати у В'єтнамі центр "світового класу".

Крім того, В'єтнам також має намір побудувати власні заводи з виробництва мікросхем.

Економічна правда.