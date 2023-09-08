Спроба підкупу мера Дніпра: ВАКС продовжив термін носіння електронного браслету Микитасю
Вищий антикорупційний суд 8 вересня продовжив строк дії обов'язків, покладених на колишнього народного депутата Максима Микитася, до 8 листопада.
Про це повідомляє пресслужба ВАКС, видання "Слово і діло".
САП звинувачує Микитася у спробі дати хабар у 22 мільйони євро міському голові Дніпра Борису Філатову.
"Клопотання прокурора задовольнити. Продовжити на два місяці строк дії обов'язків, покладених на обвинуваченого Максима Микитася. Строк дії обов'язків визначити до 8.11.2023 включно", – оголосив головуючий суддя ВАКС.
Обвинувачений зобов’язаний і надалі:
- прибувати за вимогами прокурора та суду;
- не залишати межі Києва та Київської області без дозволу прокурора або суду;
- повідомляти прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;
- утримуватися від спілкування з особами, указаними в ухвалі суду;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України;
- носити електронний браслет.
Нагадуємо:
18 жовтня забудовника Максима Микитася затримали після спроби дати багатомільйонний хабар міському голові Дніпра Борису Філатову.
Філатов підтвердив інформацію про те, що Микитась пропонував йому хабар у розмірі 22 млн євро за можливість будувати метро в місті.