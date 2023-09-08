Спроба підкупу мера Дніпра: ВАКС продовжив термін носіння електронного браслету Микитасю

Чи вистачить газу для проходження зими та як виглядає деолігархізація в енергетиці. Інтерв’ю з головою "Нафтогазу" Про плани розвитку компанії, відносини з президентом, "відкати" в НАК, підготовку до опалювального сезону і ціни на газ для населення. В розмові з CEO "Нафтогазу" Олексієм Чернишовим.

Якщо всі корупціонери і виїхали, то на нових елітних автівках У 2023 році продажі Mercedes-Benz, Lexus та BMW побили всі рекорди попередніх років. Що відбувається?