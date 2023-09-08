УЗ призначила додаткові рейси поїзду Київ – Львів: графік руху
П'ятниця, 8 вересня 2023, 12:40 -
"Укрзалізниця" оголосила про призначення додаткових рейсів поїзду №191/192 Київ - Львів.
Про це повідомляє пресслужба компанії в Telegram.
Поїзд виїжджатиме з Києва 16 та 17 вересня діючим розкладом о 7:05 і прибуватиме до Львова о 17:03. Зворотно, зі Львова, поїзд відправлятиметься в ті ж дати о 13:15 і прибуватиме до Києва о 22:05.
Також призначаються додаткові рейси поїзда Інтерсіті+ №720/719 Київ - Харків.
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"Поїзд відправиться з Києва 10 вересня о 23:53 і прибуде до Харкова о 5:04. З Харкова поїзд відправиться також 10 вересня о 23:33 і прибуде до Києва о 4:56", - розповіли в УЗ.
Квитки на обидва рейси доступні для придбання в застосунку УЗ, в чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.
Економічна правда
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