У Лондоні кажуть, що атаки РФ на третину зменшили здатність України експортувати зернові

В уряді Британії навели цифри, що Росія своїми ударами по портах і елеваторах за два місяці на третину зменшила спроможності України експортувати зернові.

Як інформує Bloomberg, пише "Європейська правда", про це заявив прем’єр Ріші Сунак.

У комюніке британського уряду зазначили, що російські удари з липня пошкодили або цілковито зруйнували щонайменше 26 об’єктів цивільної портової інфраструктури, складів, силосів та елеваторів, що зменшило експортні спроможності України приблизно на третину.

Таких обсягів зерна було би достатньо для забезпечення продовольчих потреб близько 1 млн людей протягом всього року, зазначає Лондон.

Реклама:

В офісі прем’єра також підтвердили, що Британія здійснює спостережно-розвідувальні польоти у Чорному морі з метою "стримати Росію від протиправних ударів по цивільних суднах, що транспортують зерно".

Речник Ріші Сунака заявив, що той скористається "будь-якою нагодою" на саміті G20 донести до глави МЗС Росії Сергєя Лаврова, що розв’язана Росією війна завдає великих проблем у всьому світі.

Нагадаємо, стало відомо, що Британія готує саміт країн, які потерпають від високих цін на продукти через розв’язану РФ війну.

Реклама:

Також повідомляли, що на зустрічі з лідером Індії Ріші Сунак закликатиме його вплинути на РФ у питанні війни проти України.

Європейська правда