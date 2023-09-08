Нацбанк оновлює вимоги до страхових посередників

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Нацбанк оголосив, що запроваджує оновлені вимоги щодо реєстрації та діяльності страхових посередників.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

У регуляторі пояснили, що це робиться з метою наближення українського ринку страхування до кращих європейських стандартів.

Процес оновлення регулювання відбуватиметься у два етапи.

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На першому - з 1 січня 2024 року - набере чинності Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів та умови провадження посередницької діяльності у сфері страхування, оновлене відповідно до вимог прикінцевих положень нового ЗУ "Про страхування", який буде введений в дію з 1 січня 2024 року.

Водночас на другому етапі - з 1 січня 2025 року - передбачено концептуальне оновлення підходів до регулювання посередницької діяльності у сфері страхування відповідно до вимог Директиви 2016/97/ЄС Європейського Парламенту та Ради ЄС від 20 січня 2016 року про реалізацію страхових продуктів.

Серед ключових новацій - запровадження регулювання, реєстрації та підвищення вимог до кваліфікації і навчання всіх категорій страхових посередників, у тому числі страхових агентів та працівників страховка, які реалізують страхові продукти.

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Як пояснили в НБУ, оновлене в межах першого етапу Положення передбачає:

уточнення переліку страхових посередників, на яких поширюватимуться вимоги акта, зокрема включення до категорії страхових агентів фізосіб-підприємців;

розширення можливостей представництв брокерів-нерезидентів здійснювати зарахування та перерахування страхових (перестрахових) премій головному офісу брокера-нерезидента;

право виключати з держреєстру страхових та перестрахових брокерів осіб, пов’язаних з країною-агресором;

установлення фіксованих строків подання брокерами до НБУ опитувальника (до 30 жовтня 2023 року) та зобов’язання про приведення діяльності у відповідність до вимог Положення (до 31 грудня 2023 року).

При цьому вимоги щодо здійснення посередницької діяльності брокерами-нерезидентами за заявницьким принципом згідно з оновленим Положенням залишилися незмінними.

Економічна правда