Князєв з СІЗО продовжує брати участь в справі Жеваго, в якій його підозрюють в хабарництві

Ексголова Верховного суду, а нині суддя ВС Всеволод Князєв, який перебуває в СІЗО, але не відсторонений від посади, продовжує брати участь у справі Жеваго, в якій його підозрюють в хабарництві.

На це звернув увагу адвокат Ростислав Кравець, який виявив в Єдиному реєстрі судових рішень "Окрему думку судді Князєва Всеволода Сергійовича" у справі компанії Ferrexpo AG, датовану 11 серпня 2023 року.

"Це окрема думка судді Князєва Всеволода Сергійовича від, увага - 11.08.2023 року, по тій самій справі, в якій його підозрюють в отриманні хабаря та передачі хабаря ще 14 суддям Великої палати Верховного суду", - написав Кравець.

"Тобто, перебуваючи в СІЗО, суддя Князєв, не будучи відстороненим від посади, виготовляє та якимось чином надає для реєстрації й внесення цієї окремої думки до Єдиного реєстру судових рішень", - додав він.

Реклама:

Нагадуємо:

15 травня детективи НАБУ затримали голову Верховного суду Всеволода Князєва. За твердженням слідства, це сталось при отриманні хабаря у майже 3 млн доларів ($2,7 млн). Детективи також провели обшуки в інших суддів ВС.

Гроші суддям передали нібито за рішення на користь бізнесмена Костянтина Жеваго. Пресслужба Жеваго стверджує, що він не має жодного відношення до дачі хабара.

Реклама:

ВРП надала дозвіл на арешт Князєва. Суд арештував його з можливістю внесення застави у 107 мільйонів 360 тисяч гривень.

Судді Верховного суду після затримання Князєва звільнили його з посади голови і заявили, що це "чорний день в історії суду".

31 травня Антикорупційний суд відмовився відпускати з-під варти Князєва, але зменшив альтернативну заставу зі 107,3 до 75 мільйонів гривень.