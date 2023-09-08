Князєв з СІЗО продовжує брати участь в справі Жеваго, в якій його підозрюють в хабарництві
Ексголова Верховного суду, а нині суддя ВС Всеволод Князєв, який перебуває в СІЗО, але не відсторонений від посади, продовжує брати участь у справі Жеваго, в якій його підозрюють в хабарництві.
На це звернув увагу адвокат Ростислав Кравець, який виявив в Єдиному реєстрі судових рішень "Окрему думку судді Князєва Всеволода Сергійовича" у справі компанії Ferrexpo AG, датовану 11 серпня 2023 року.
"Це окрема думка судді Князєва Всеволода Сергійовича від, увага - 11.08.2023 року, по тій самій справі, в якій його підозрюють в отриманні хабаря та передачі хабаря ще 14 суддям Великої палати Верховного суду", - написав Кравець.
"Тобто, перебуваючи в СІЗО, суддя Князєв, не будучи відстороненим від посади, виготовляє та якимось чином надає для реєстрації й внесення цієї окремої думки до Єдиного реєстру судових рішень", - додав він.
Нагадуємо:
15 травня детективи НАБУ затримали голову Верховного суду Всеволода Князєва. За твердженням слідства, це сталось при отриманні хабаря у майже 3 млн доларів ($2,7 млн). Детективи також провели обшуки в інших суддів ВС.
Гроші суддям передали нібито за рішення на користь бізнесмена Костянтина Жеваго. Пресслужба Жеваго стверджує, що він не має жодного відношення до дачі хабара.
ВРП надала дозвіл на арешт Князєва. Суд арештував його з можливістю внесення застави у 107 мільйонів 360 тисяч гривень.
Судді Верховного суду після затримання Князєва звільнили його з посади голови і заявили, що це "чорний день в історії суду".
31 травня Антикорупційний суд відмовився відпускати з-під варти Князєва, але зменшив альтернативну заставу зі 107,3 до 75 мільйонів гривень.