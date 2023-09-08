Австралія вимагатиме від пошукових систем видаляти матеріали про жорстоке поводження з дітьми, створених ШІ

Уряд Австралії змусить такі пошукові системи, такі як Google і Bing, вжити заходів для запобігання поширенню матеріалів про сексуальне насильство над дітьми, створені штучним інтелектом.

Про це повідомляє Reuters.

Новий кодекс, розроблений на вимогу уряду, вимагатиме від пошукових систем гарантувати, що вміст матеріалів про сексуальне насильство над дітьми не видаватиметься у результатах пошуку.

Крім того, вимагатиметься, щоб функції ШІ, вбудовані в пошукові системи, не могли створювати синтетичні версії того самого матеріалу, наприклад, матеріалу також відомі як deepfakes.

Реклама:

Кодекс представляє приклад того, як нормативно-правовий ландшафт навколо інтернет-платформ змінюється через вибух продуктів, які автоматично генерують реалістичний вміст.

Комісар з електронної безпеки Джулі Інман Грант сказала, що попередній код, розроблений Google, що належить Alphabet і Bing, а також Microsoft, не охоплює контент, створений ШІ.

"Коли найбільші гравці галузі оголосили, що інтегрують генеративний штучний інтелект у свої пошукові функції, у нас був проект коду, який явно більше не відповідав цілям. Ми попросили індустрію спробувати ще раз", — додала Грант.

Реклама:

На початку цього року регулятор зареєстрував коди безпеки для кількох інших інтернет-сервісів, таких як соціальні мережі, програми для смартфонів і постачальники обладнання. Ці кодекси набудуть чинності наприкінці 2023 року.

Регулятор все ще працює над розробкою кодів безпеки щодо інтернет-сховищ і служб приватних повідомлень, які стикаються з опором захисників конфіденційності в усьому світі.

Також читайте: Хочете зіпсувати майбутнє дитини? Публікуйте її фото в соцмережах. Як злочинці за допомогою ШІ руйнують життя

Економічна правда.