ШІ-стартап Imbue досяг статусу "єдинорога" після інвестиції від Nvidia

Стартап Imbue, що створює великі мовні моделі для інструментів штучного інтелекту, перевищив оцінку в 1 млрд дол після залучення 200 млн дол від інвесторів, серед яких Nvidia.

Про це повідомляє Bloomberg.

Imbue – це один із зростаючої кількості стартапів у сфері ШІ, які залучають великі раунди фінансування в цьому році, що є відображенням як ажіотажу навколо технології, так і високих витрат, пов'язаних з навчанням ШІ-моделей шляхом надання їм величезних обсягів онлайн-даних.

У Imbue зазначили, що зосередяться на створенні так званих ШІ-агентів, здатних міркувати.

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Щоб досягти цього, Imbue заявила, що будує масивні моделі ШІ з "внутрішніми критеріями міркувань" і створює прототипи агентів всередині компанії. Наразі компанія в першу чергу працює над агентами ШІ, які вміють кодувати, що є популярним варіантом використання інших інструментів ШІ.

"Канцзюнь Цю, співзасновник і генеральний директор Imbue, раніше запустив Sourceress, стартап з підбору персоналу зі ШІ, і Ember Hardware – стартап у сфері віртуальної реальності. Компанія є рідкісним ШІ-єдинорогом, який очолює жінка", – йдеться в повідомленні.

Очолила раунд фінансування некомерційна організація Astera Institute разом з іншими інвесторами, включно з головним виконавчим директором підрозділу безпілотних автомобілів Cruise компанії General Motors Кайла Фогта.

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Сума залучених коштів у 10 разів перевищує суму, яку стартап вже залучив. Раніше Forbes вже повідомляв про цей раунд фінансування.

Нагадаємо:

Китайські інтернет-гіганти поспішають придбати високопродуктивні чіпи Nvidia, життєво необхідні для побудови генеративних систем штучного інтелекту, роблячи замовлення на суму 5 млрд дол в умовах ажіотажу, викликаного побоюваннями, що США запровадять новий експортний контроль.