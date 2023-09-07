Літній пасажиропотік у внутрішньому сполученні зріс на 67% у порівнянні з 2022 роком – УЗ

getty images

АТ "Укрзалізниця" влітку цього року у внутрішньому сполученні перевезла 6,7 млн пасажирів, що на 67% більше ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що 6,7 млн пасажирів скористалися поїздами внутрішнього сполучення.

"Найбільш популярними напрямками були такі: Київ — Львів, Харків — Львів, Дніпро — Львів, Київ — Одеса, Київ — Славсько, Київ — Ворохта", – йдеться в повідомленні.

Реклама:

Крім того, популярністю користувались всі поїзди до гір — Яремче, Татарів-Буковель, Ворохта, Ясіня, Рахів, Славсько — з усіх напрямків.

Цього літа УЗ для найбільш популярних маршрутів призначила 31 додатковий поїзд, ними здійснено 381 рейс. Також залізничники щодня додають вагони до наявних поїздів, які курсують на захід України: Івано-Франківськ, Чернівці тощо.

Нагадаємо:

Реклама:

АТ "Укрзалізниця" виправила технічну помилку в системі сервісу придбання електронних квитків, через яку частина інформації на квитках могла б бути російською мовою.