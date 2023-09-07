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Літній пасажиропотік у внутрішньому сполученні зріс на 67% у порівнянні з 2022 роком – УЗ

Четвер, 7 вересня 2023, 19:22 - Ігор Пилипів
 
getty images

АТ "Укрзалізниця" влітку цього року у внутрішньому сполученні перевезла 6,7 млн пасажирів, що на 67% більше ніж за аналогічний період минулого року. 

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що 6,7 млн пасажирів скористалися поїздами внутрішнього сполучення.

"Найбільш популярними напрямками були такі: Київ — Львів, Харків — Львів, Дніпро — Львів, Київ — Одеса, Київ — Славсько, Київ — Ворохта", – йдеться в повідомленні. 

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Крім того, популярністю  користувались всі поїзди до гір — Яремче, Татарів-Буковель, Ворохта, Ясіня, Рахів, Славсько — з усіх напрямків.

Цього літа УЗ для найбільш популярних маршрутів призначила 31 додатковий поїзд, ними здійснено 381 рейс. Також залізничники щодня додають вагони до наявних поїздів, які курсують на захід України: Івано-Франківськ, Чернівці тощо.

Нагадаємо: 

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АТ "Укрзалізниця" виправила технічну помилку в системі сервісу придбання електронних квитків,  через яку частина інформації на квитках могла б бути російською мовою.

Укрзалізниця компанії
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