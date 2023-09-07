Єврокомісія видала інструкцію, як розпізнавати компанії, що обходять санкції проти Росії

Європейська комісія видала інструкцію для компаній-експортерів, як перевіряти ділових партнерів на обхід ними санкцій проти Росії.

Інструкція опублікована на сайті ЄК.

"Це практичне керівництво допоможе експортерам ЄС виявити тривожні сигнали та знизити ризик ухилення від санкцій", – прокоментувала Мейрід МакГіннес, єврокомісарка з фінансових послуг, фінансової стабільності та ринків капіталу.

Інструкція вказує, що мають робити європейські експортери під час комплексної перевірки своїх торгових операцій, щоб не порушити санкції ЄС.

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Наголошується, що законодавство ЄС зобов'язує компанії виявляти належну обачність при торгівлі з третіми країнами, щоб гарантувати, що їхні ділові партнери не обходять санкцій Євросоюзу.

Інструкція включає список індикаторів, які можуть свідчити, що нові торгові партнери, ймовірно, обходять санкції ЄС.

Експортерам радять звертати увагу на такі індикатори, як складний маршрут транспортування товару, нетипова документація, складна схема оплати тощо.

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"Санкції ЄС реально впливають на здатність Росії вести війну, і тому Росія відчайдушно шукає способи їх обійти. Шляхи, на які йде Росія, щоб обійти наші обмеження, стають дедалі складнішими та непрозорішими", - пояснили в Єврокомісії причину укладання інструкції.

Нагадуємо:

У російській військовій продукції усе частіше знаходять компоненти, вироблені західними компаніями.

Деталі потрапляють до Росії через посередників у таких країнах, як Таджикистан, Об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ), Туреччина, Китай і Киргизстан – жодна з яких не схвалила західні санкції проти Росії.

Багато компаній, які займаються цією діяльності, були створені після 2022 року.