G20 вирішили прийняти до свого складу Африканський союз

Африканський союз увійде до групи "Великої двадцятки" як постійний член, за аналогією з Європейським Союзом.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

За їхніми словами, лідери G20 оголосять про це під час саміту, який відбудеться 9-10 вересня в Делі.

"Цей крок надасть Африканському союзу з 55 членів, який наразі перебуває у статусі "запрошена міжнародна організація", той самий статус, що й ЄС", - ідеться в повідомленні.

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Підкреслюється, що Нарендра Моді, прем'єр-міністр Індії - організатора цьогорічного саміту G20, - зробив включення Африканському союзу до "двадцятки" своїм пріоритетним завданням.

Крім того, налагодити відносини і зміцнити зв'язки з Африкою намагається Євросоюз. Для Брюсселя це особливо важливо з огляду на активне просування Росією своїх інтересів серед африканських держав і використання нею пропаганди для розпалювання ненависті до країн Заходу.

Рішення "двадцятки" - стане частиною процесу, в рамках якого розвинені країни намагаються залучити країни, що розвиваються, зокрема, країни так званого Глобального Півдня, включно з африканськими, до активнішої участі у визначенні міжнародного порядку денного.

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Нагадуємо:

Африканський союз (АС) - міжнародна міжурядова організація, що об'єднує 55 держав Африки. Заснований 2002 р. Ставить собі за мету зміцнення єдності та солідарності африканських держав, захист їхнього суверенітету й територіальної цілісності, прискорення політичної та соціально-економічної інтеграції, відстоювання спільних позицій із питань, які становлять інтерес для континенту та його народів. Асамблея АС, на якій ухвалюють найважливіші рішення, проводиться раз на півроку.

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