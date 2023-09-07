Українське зерно почали експортувати через хорватські порти – Мінекономіки

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Українське зерно вже пішло на експорт через хорватські порти - Україна готова розвивати цей торговий шлях, розширюючи можливості транспортного коридору.

Про це заявила перший віцепрем’єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко під час зустрічі з прем'єр-міністром Хорватіх Андреєм Пленковичем.

"Українське зерно вже пішло на експорт через хорватські порти. Дякуємо за таку можливість. Цей торговий шлях хоч і нішевий, але вже користується популярністю.

Ми готові його розвивати, розширюючи можливості транспортного коридору. Ми вважаємо, що цей логістичний маршрут буде відігравати важливу роль у двосторонній торгівлі між нашими країнами і після війни", - заявила Свириденко.

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Також сторони обговорили важливість спільного вирішення питання експортних обмежень для українського експорту.

Крім цього, під час зустрічі піднімались питання прискорення локалізації виробництва техніки для розмінування.

"Також обговорили підготовку до конференції з розмінування, яка відбудеться в Загребі цього жовтня. Ця важлива подія має сприяти координації зусиль міжнародних партнерів, які спрямовані на розмінування нашої країни", - йдеться у повідомленні.

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Водночас Пленкович запропонував допомогу Україні у розслідуванні воєнних злочинів, оскільки Хорватія має досвід в цьому. Йдеться обмін досвідом і експертизою Хорватії зі створення інститутів спеціальних прокурорів та спеціальної поліції, які проводять розслідування скоєних під час війни злочинів.

Економічна правда