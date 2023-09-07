Китай змінив нейтральну на більш проукраїнську позицію напередодні саміту G-20 - Bloomberg

Представники Китаю, які беруть участь у переговорах щодо заключного комюніке саміту G20, змінили свою нейтральну позицію щодо війни в Україні на більш проукраїнську.

Про це агентству Bloomberg повідомив високопоставлений французький чиновник, який побажав залишитися анонімним.

"Нейтральна позиція Китаю в минулому була вигідна Москві. Проте Пекін зайняв більш м’яку позицію до України порівняно з минулим роком", - заявив чиновник.

Це важливо з огляду на позицію західних країн, які закликали Китай чинити тиск на Росію, щоб вона припинила війну, пише агентство.

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Французький чиновник сказав, що всі країни G-20 домовилися про спільну мову щодо війни в Україні.

Водночас Індія, яка приймає цьогорічний саміт G-20, все ще відмовляється засудити вторгнення Росії в Україну, наголошує Bloomberg.

Нагадуємо:

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Саміт в Нью-Делі відбудеться 9-10 вересня.

Україна не увійшла до списку запрошених на саміт "Великої двадцятки" країн.

На саміті не буде і російського диктатора Володимира Путіна, замість нього РФ представлятиме голова російського МЗС Сергій Лавров.